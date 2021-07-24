بعد انفعاله بسبب شائعة وفاة دلال عبد العزيز رامي رضوان يوضح مقصده لجمهور الفنانة



وأضاف: "‏انما الصحفي..ألف باء عمله التحقق والتأكد من أي خبر من خلال عدة مصادر.. فما بالكم لو خبر يمس حياة بشر؟!

بل ويمس أسرة تعاني وتمر بشدة لا يعلمها الا الله على مدار أكثر من ٣ أشهر.. وزاد الأمر قسوة فقدان عزيز جدا".





وتابع: "ورغم ذلك.. الدعاء لم يكن من قلبي.. بل رد فعل انفعالي، ‏فلا يسعدني ابدا ان يصيب اي انسان مكروه مهما كان، ‏وربنا يدي كل انسان على قدر نيته وأفعاله".



وسبق ونشر الإعلامي رامي رضوان بوست ينفي فيه وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، حيث قال:" الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس،بس فاض الكيل يا رب كل واحد نشر الإشاعة الملعونة دي يشوفها في حبايبه، وللسادة رؤساء التحرير..نقوا صحفيينكوا..ايه القرف ده".



نشر الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، بوست يوضح فيه مقصده من البوست الذي هاجم فيه جميع من نشر خبر إشاعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز.حيث قال:"للتوضيح ما ٱعنيه بـ"من نشر الاشاعة"..اي النشر الصحفي فلا يمكن ان الوم الناس.. ولو ان بعضهم بذكاء دخل على صفحة حسن وصفحتي للتأكد".