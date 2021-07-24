مانشستر سيتي يقدم 160 مليون لخطف هاري كين

اقترب هاري كين مهاجم توتنهام ومنتخب إنجلترا، من الرحيل عن صفوف الفريق اللندني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما قرر مانشستر سيتي، فتح خزائنه من أجل إبرام صفقة قياسية.





وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن مانشستر سيتي رفض الاستسلام بشأن ضم كين، ليقرر التقدم بعرض قياسي يبلغ 160 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم مهاجم منتخب إنجلترا.





وتابعت الصحيفة، أنه في حال موافقة إدارة توتنهام على العرض المقدم من بطل إنجلترا، فإن كين سيصبح بذلك أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي.





وأشارت الصحيفة، بأن دانييل ليفي رئيس توتنهام، تراجع عن الوقوف في طريق رحيل كين، وذلك بسبب العرض المغري الذي قدمه سيتي مؤخرًا.





وأوضحت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يحصل صاحب الـ 27 عامًا على راتب مرتفع داخل ملعب الاتحاد، حيث سيتقاضى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.



