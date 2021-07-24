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تطورات مفاوضات محمد صلاح مع ريال مدريد

السبت 24/يوليو/2021 - 05:06 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف تقارير صحفية بريطاني عن تطور جديد بشأن مستقبل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول.

ويرتبط صلاح بعقد مع الريدز حتى صيف 2023، لكن تزعم العديد من التقارير، أنه يفضل مغادرة ليفربول قبل نهاية عقده.

وحسب صحيفة "ميرور"، فإن صلاح لاعب طموح للغاية ويحب ليفربول، لكن لا يخطط للبقاء مع الريدز حتى نهاية مسيرته الكروية.

وأشارت إلى أن هذا سبب إجراء محمد صلاح لمقابلات صحفية في آخر 12 شهرًا، والتي شهدت تلميحات إلى الخطوة التالية في مسيرته.

وأوضحت الصحيفة أن صلاح يطمح إلى الاعتراف به ضمن قائمة أفضل لاعبي العالم، وهذا قد يحصل عليه مع أندية مثل برشلونة وريال مدريد، لكن من غير الواضح، إذا كانت الأوضاع المالية في الناديين، تسمح بإجراء هذه الصفقة أم لا.

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