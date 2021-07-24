عاجل.. ارتفاع مصابي كورونا في أولمبياد طوكيو لـ123 حالة

أعلنت لجنة أولمبياد طوكيو، إصابة تسجيل إصابة رياضي بكورونا ليصل إجمالي الإصابات المرتبطة بالأولمبياد إلى 123، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.





يذكر أن مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض معد يسببه ‏فيروس كورونا المُكتشف مؤخرًا.‏





ولا يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض كوفيد-19 ‏إلا من أعراض خفيفة أو متوسطة، ويتعافون دون علاج ‏خاص.‏





ينتقل الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 بشكل رئيسي عن ‏طريق القُطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما ‏يسعل أو يعطس أو يتنفس. ووزن هذه القُطيرات أثقل من أن ‏يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على ‏الأرض أو الأسطح.‏



