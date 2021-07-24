تعرف على موعد مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو

يستعد المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم، للدخول في الاختبار الثاني من دورة الألعاب الأولمبية والمقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو، حينما يواجه منتخب الأرجنتين في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل الموافق 25 يوليو.





وانطلقت اولمبياد طوكيو في الثالث والعشرين من يوليو الجاري، وستنتهي في الثامن من أغسطس المقبل.





وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة المنتخب الوطني الاولمبي أمام نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت المنتخبين في التاسعة والنصف صباح ا الخميس الثاني والعشرين من يوليو الجاري على استاد سابورو دومي باليابان.





جدير بالذكر أن المنتخب المصري يتواجد في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.



