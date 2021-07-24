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مانشستر سيتي يرفض طلب يوفينتوس بضم نجم الفريق

السبت 24/يوليو/2021 - 05:40 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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وجه مانشستر سيتي، مفاجأة صادمة ليوفنتوس، بشأن التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في الهجوم، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وارتبط يوفنتوس بضم البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، هذا الصيف.

وحسب تقارير صحيفة "صن" البريطانية، فإن مانشستر سيتي أبلغ جيسوس، أنه مستمر مع الفريق في الموسم المقبل، ولا نية للتخلي عنه هذا الصيف.

وزعمت تقارير صحفية أن يوفنتوس قدم عرضًا رسميًا لضم جابرييل جيسوس على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء في الموسم المقبل.

واستهدف يوفنتوس، التعاقد مع جابرييل جيسوس بغض النظر عن قرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باستكمال عقده أو الرحيل هذا الصيف.

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