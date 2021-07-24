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أولمبياد طوكيو.. محمد عامر يتأهل لدور الـ16 في سلاح السابر

السبت 24/يوليو/2021 - 05:51 ص
بوابة الفجر
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تأهل محمد عامر لاعب منتخبنا الوطني بسلاح السابر، إلى دور الـ16 من دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020.

وتفوق محمد عامر على منافسه الأمريكي دارميل هومير في المباراة التي أقيمت بينهما بدور الـ32 للعبة.

وفاز عامر بالمباراة بفارق النقاط، بعد تحقيقه 15 نقطة، مقابل 11 لخصمه محققا ريمونتادا خرافية بعدما كان متأخرا في النتيجة.

 ومن المقرر أن تستكمل منافسات دور الـ16 بعد انتهاء مباريات دور الـ32، وسيواجه عامر الكوري الجنوبي المصنف الأول عالميا سانجوك في دور ثمن النهائي للاولمبياد الساعة السابعة والنصف صباحا .

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