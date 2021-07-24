أولمبياد طوكيو.. محمد عامر يتأهل لدور الـ16 في سلاح السابر

تأهل محمد عامر لاعب منتخبنا الوطني بسلاح السابر، إلى دور الـ16 من دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020.





وتفوق محمد عامر على منافسه الأمريكي دارميل هومير في المباراة التي أقيمت بينهما بدور الـ32 للعبة.





وفاز عامر بالمباراة بفارق النقاط، بعد تحقيقه 15 نقطة، مقابل 11 لخصمه محققا ريمونتادا خرافية بعدما كان متأخرا في النتيجة.



