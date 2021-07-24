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القناة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو

السبت 24/يوليو/2021 - 06:14 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يدخل المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم في اختبار صعب حينما يلتقي مع منتخب الأرجنتين في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل الموافق 25 من يوليو الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدورة الألعاب الأولمبية.

ويتواجد المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة المنتخب الوطني الاولمبي أمام نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت المنتخبين في التاسعة والنصف صباحا الخميس الثاني والعشرين من يوليو الجاري على استاد سابورو دومي باليابان.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة بين سبورتس المفتوحه إحدى قنوات شبكة beIN Sports الناقل الحصري لدورة الألعاب الأولمبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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