بعد تصريحات إيمان البحر درويش.. وفاء عامر: يمر بظرف نفسي وأرفض التطاول على الدولة





أبدت الفنانة وفاء عامر رأيها في تصريحات الفنان إيمان البحر درويش حيث نشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" وعلقت قائلة: "ده بيان النقابة فقط ورأي انه فعلا يبدو انه يمر بظرف نفسي حرج، عدم العمل في مجال أخلص وليس لديه غيره، ولا نعلم الاسباب التي دفعته لهذا الفعل منذ ظهوره لم يصدر عنه مثل هذا التصرف وللاسف بيتم الاستعانة بغير الموهوبين أحيانا لذللك لابد من دراسة الامر بدلا من اهماله".وأضافت: "أنا من محبيه ولكني أرفض التطاول علي الدولة مصر بلد كبير وهو في ظرف شخصي حرج يضر بسمعته فنرجو المعذرة ومناشدة أولي الامر، مصر فوق الجميع".وكانت المهن الموسيقية استنكرت ما فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر علي صفحته والإتيان بأفعال تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري يقبل بهذا الإسلوب المشين.وأكدت النقابة أن ما قاله وفعله إيمان يتنافي مع كل القيم المجتمعية الرصينة والثقافات الإنسانية القويمة.وشددت نقابة المهن الموسيقية علي أن رواسخ المجتمع التي كانت العامل الأول في بناء مجتمع قيمي صالح، وتؤكد النقابة علي ثقتها في قيادات مصر وأجهزتها التي ثبت قدرتها علي إنجاح مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن.