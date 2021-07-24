تردد قناة "beIN SPORTS" المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

يواجه المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب، منتخب الأرجنتين في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل الموافق 25 من يوليو الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدورة الألعاب الأولمبية.





وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة المنتخب الوطني الاولمبي أمام نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت المنتخبين في التاسعة والنصف صباحا الخميس الثاني والعشرين من يوليو الجاري على استاد سابورو دومي باليابان.





ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة بين سبورتس المفتوحه إحدى قنوات beIN Sports الناقل الحصري للبطولة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.





وجاء تردد القناة الناقلة لمباراة مصر والارجنتين في أولمبياد طوكيو 2021 على النحو التالي:





التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:3/4



