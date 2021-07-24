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أول مواجهة.. موعد أولى مواجهات آرسنال في الدوري الإنجليزي الجديد

السبت 24/يوليو/2021 - 07:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإنجليزية إلى مشاهدة أول مباريات آرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد 2021/2022.

قدم آرسنال في الموسم الماضي آداءا متواضعا، حيث احتل المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة ولم يتمكن من التأهل إلى أي بطولة أوروبية ويسعى لاستعاد ثقة جماهيره في الموسم الجديد.

بينما يسعى برينتفورد للمنافسة بقوة في الموسم الجديد بعد صعوده للدوري الممتاز والمنافسة على مركز مؤهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة برينتفورد وآرسنال يوم الجمعة 13 أغسطس 2021 على استاد غريفين بارك وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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