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موعد مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

السبت 24/يوليو/2021 - 07:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم 2 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام أحداث مباراة الإسماعيلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الإسماعيلي أمام نظيره بيراميدز، عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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