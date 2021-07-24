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إيمان العاصي تحيي أربعين والدها بكلمات مؤثرة

السبت 24/يوليو/2021 - 07:49 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشرت الفنانة إيمان العاصي، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لوالدها وأحييت أربعينه بهذة الكلمات.

وعلقت قائلة: "أربعين يوم يا بابا اربعين يوم ياروح قلبي، وحشتني قوي يا حبيبي، ٤٠ يوم تقال قوي يارب، ياحبيبي روحك تبقي مرتاحة ومبسوطة بحبك يا بابا ربنا يسعدك ياحبيبي يارب".


ورحل عن عالمنا عبد العظيم معز العاصى والد الفنانة إيمان العاصي في يوم 16 من شهر يونيو الماضي،بعد صراع مع المرض، وأقامت صلاة الجنازة والدفنه بمقابر العائلة بـ15 مايو.

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