Advertisements

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي

السبت 24/يوليو/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements
أفادت تقارير صحفية مغربية، ان مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي، على كأس السوبر الأفريقي، ستقام في شهر سبتمبر المقبل في الدوحة.

وقالت صحيفة "البطولة" ان مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي، ستقام أحد أيام 24 أو 25 أو 26 سبتمبر المقبل، في الدوحة.

وكان الأهلي تفوق على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليحقق اللقب العاشر في تاريخه، والثاني على التوالي.

بينما حقق الرجاء المغربي بطولة كأس الكونفدرالية على حساب فريق شبيبة القبائل الجزائري، بهدفين مقابل هدف.

يذكر ان المارد الأحمر حقق لقب السوبر الأفريقي في فبراير الماضي، بعدما تفوق على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين، سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.

أخبار تهمك

موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات مفاوضات محمد صلاح مع ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| انخفاض في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 7 ساعات

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

في حالة تساويهما في عدد النقاط ... من يكون بطل الدوري الأهلي أم الزمالك ؟

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 7 ساعات

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 5 ساعات

وصلة رقص بين محمد رمضان وشقيقته على متن يخت

منذ أقل من ساعة

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ارتفاع مصابي كورونا في أولمبياد طوكيو لـ123 حالة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مقتل 76 شخصًا في موجة الأمطار الموسمية بالهند

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:13 ص

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

03:13 ص

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

01:24 ص

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

11:28 م

عاجل.. مقتل 76 شخصًا في موجة الأمطار الموسمية بالهند

07:45 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان