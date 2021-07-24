تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي

أفادت تقارير صحفية مغربية، ان مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي، على كأس السوبر الأفريقي، ستقام في شهر سبتمبر المقبل في الدوحة.





وقالت صحيفة "البطولة" ان مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي، ستقام أحد أيام 24 أو 25 أو 26 سبتمبر المقبل، في الدوحة.





وكان الأهلي تفوق على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليحقق اللقب العاشر في تاريخه، والثاني على التوالي.





بينما حقق الرجاء المغربي بطولة كأس الكونفدرالية على حساب فريق شبيبة القبائل الجزائري، بهدفين مقابل هدف.





يذكر ان المارد الأحمر حقق لقب السوبر الأفريقي في فبراير الماضي، بعدما تفوق على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين، سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.



