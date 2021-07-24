تعرف على موعد مباراة أستراليا وإسبانيا في أولمبياد طوكيو

يلتقي منتخب إسبانيا الأولمبي مع نظيره أستراليا الأولمبي، يوم الأحد المقبل الموافق 25 من الشهر الجاري، ضمن منافسات بطولة أولمبياد طوكيو 2020.





وتقام مباراة منتخب إسبانيا الأولمبي أمام نظيره أستراليا الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، لبطولة أولمبياد طوكيو.





وتعادل منتخب مصر أمام نظيره منتخب إسبانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات سلبيًا بدون أهداف، في حين خسر منتخب الأرجنتين أمام أستراليا بهدفين مقابل لا شيء.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت الإمارات.





وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المالكة لحقوق بث بطولة أولمبياد طوكيو 2021.



