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الرئيس التونسي: يجب مراجعة الاختيارات الخاطئة في التصدي لأزمة كورونا

السبت 24/يوليو/2021 - 07:00 ص
قيس سعيد
قيس سعيد
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قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه لا بُد من قراءة نقدية لسبب تردي الوضع بسبب فيروس كورونا المستجد، معربًا عن استيائه من محاولة توظيف الأزمة لغايات سياسية.

وأمر الرئيس التونسي، بضرورة مراجعة جملة من الاختيارات بعد فشل التصدّي لكورونا، والتي أثبتت التجربة أنها خاطئة أو منقوصة.

وأضاف الرئيس التونسي: سأسهر بنفسي على كل التفاصيل حتى يتحمّل كل طرف مسؤولياته، ولا مجال لمراكز قوى تتنافس السيطرة على تونس أو تفجيرها من الداخل، مشددًا على أن تونس دولة واحدة ولا مجال لدول داخل الدولة.

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قيس سعيد بوابة الفجر الفجر الرئيس التونسي

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