الرئيس التونسي: يجب مراجعة الاختيارات الخاطئة في التصدي لأزمة كورونا

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه لا بُد من قراءة نقدية لسبب تردي الوضع بسبب فيروس كورونا المستجد، معربًا عن استيائه من محاولة توظيف الأزمة لغايات سياسية.





وأمر الرئيس التونسي، بضرورة مراجعة جملة من الاختيارات بعد فشل التصدّي لكورونا، والتي أثبتت التجربة أنها خاطئة أو منقوصة.



