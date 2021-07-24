أولمبياد طوكيو.. زياد السيسي يتأهل إلى دور الـ16 في سلاح السابر

تأهل زياد السيسي لاعب منتخبنا الوطني في سلاح السابر إلى دور الـ16 بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.





وتفوق المصري زياد السيسي على لاعب اللجنة الأولمبية الروسية فينيامين ريشتينكوف بنتيجة 15-13 ليضمن التأهل إلى دور الـ16.





ويواجه زياد السيسي بطل جورجيا ساندرو بازادزي المصنف الثامن عالميا بثمن النهائي لاولمبياد طوكيو في تمام الثامنه صباحا بتوقيت القاهرة.





وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.