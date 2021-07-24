Advertisements

أولمبياد طوكيو.. زياد السيسي يتأهل إلى دور الـ16 في سلاح السابر

السبت 24/يوليو/2021 - 06:45 ص
بوابة الفجر
Advertisements
تأهل زياد السيسي لاعب منتخبنا الوطني في سلاح السابر إلى دور الـ16 بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتفوق المصري زياد السيسي على لاعب اللجنة الأولمبية الروسية فينيامين ريشتينكوف بنتيجة 15-13 ليضمن التأهل إلى دور الـ16.

ويواجه زياد السيسي بطل جورجيا ساندرو بازادزي المصنف الثامن عالميا بثمن النهائي لاولمبياد طوكيو في تمام الثامنه صباحا بتوقيت القاهرة.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع مصابي كورونا في أولمبياد طوكيو لـ123 حالة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل| انخفاض في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 13 ساعة

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

وصلة رقص بين محمد رمضان وشقيقته على متن يخت

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 7 ساعات

في حالة تساويهما في عدد النقاط ... من يكون بطل الدوري الأهلي أم الزمالك ؟

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات مفاوضات محمد صلاح مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 53 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:13 ص

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

03:13 ص

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

01:24 ص

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

11:28 م

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

04:10 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان