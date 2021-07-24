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الأرصاد تعلن طقس اليوم: فرص أمطار خفيفة
السبت 24/يوليو/2021 - 07:35 ص
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021، على مدن ومحافظات مصر.
حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وأوضحت الهيئة أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 4:2 درجات.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلًا.
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشرقية "رفح - العريش" وأقصى جنوب البلاد "حلايب - شلاتين- أبو سمبل" على فترات متقطعة "20: 30% تقريبًا".
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