يوسف العقيد: تدمير الوطن هدف أساسي لجماعة الإخوان الإرهابية

قال الكاتب والروائي يوسف القعيد، إنه لولا ثورة 23 يوليو التي قام بها الضباط الأحرار لما كان هناك ما يسمى الآن بالعالم الثالث، موضحًا أن الحياة المصرية قبلها لم تكن حسنة أبدًا، لكن الجيش المصري هو ضمير الأمة الحقيقي الذي يستطيع التحرك وفق آليات داخلية، إذ أنه حارس هذه الأمة وترابها الوطني ومستقبلها وأرضها وحاضرها.





وأوضح "القعيد" خلال حواره المُذاع عبر القناة الأولى، أن جماعة الإخوان ضد الوطن وتدميره هدف أساسي بالنسبة لها حتى تحكم مصر، وهو ما رفضه الشعب المصري في ثورة 30 يونيو حيث خرج 30 مليون مصري ضدها، وهو ما لم يحدث في أي ثورة في العالم، حتى الثورة الفرنسية".



