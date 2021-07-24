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يوسف العقيد: تدمير الوطن هدف أساسي لجماعة الإخوان الإرهابية

السبت 24/يوليو/2021 - 08:01 ص
يوسف القعيد
يوسف القعيد
رقية جمال
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قال الكاتب والروائي يوسف القعيد، إنه لولا ثورة 23 يوليو التي قام بها الضباط الأحرار لما كان هناك ما يسمى الآن بالعالم الثالث، موضحًا أن الحياة المصرية قبلها لم تكن حسنة أبدًا، لكن الجيش المصري هو ضمير الأمة الحقيقي الذي يستطيع التحرك وفق آليات داخلية، إذ أنه حارس هذه الأمة وترابها الوطني ومستقبلها وأرضها وحاضرها.

وأوضح "القعيد" خلال حواره المُذاع عبر القناة الأولى، أن جماعة الإخوان ضد الوطن وتدميره هدف أساسي بالنسبة لها حتى تحكم مصر، وهو ما رفضه الشعب المصري في ثورة 30 يونيو حيث خرج 30 مليون مصري ضدها، وهو ما لم يحدث في أي ثورة في العالم، حتى الثورة الفرنسية".

وتابع، أن أهم أهداف ثورة يوليو وثورة 30 يونيو فكرة العدالة الاجتماعية ودفاع المصريين عن بلدهم واستعدادهم لفعل أي شيء يمكن أن يفعلوه لبلدهم، مشددًا على أن بناء الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر كان نادرًا وهائلًا، فقد بنى الجمهورية الجديدة، كما أن هناك اهتمام حقيقي بالفقراء والمحتاجين ويكفينا مشروع حياة كريمة لتطوير القرى المصرية.

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مصر مشروع حياة كريمة الجيش المصري

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