اعترافات جديدة لقاتل والده أمام النيابة العامة في الإسماعيلية

تجرد شاب بمحافظة الإسماعيلية، من مشاعر الإنسانية واعتبارات القرابة، تنظر إليه تعتقد أنه يافع وعلى خلق، إلا أن الحقد والكراهية هما الساتر الحقيقي لوجهه وقلبه الشيطاني، حيث أقدم على قتل والده المسن الذي يعمل ميكانيكي، طعنه بسبب تعاطي المخدرات أثناء مشادة كلامية تحولت بينهما الي مشاجرة في منزلهم الكائن بمنطقة الحكر دائرة ثان الإسماعيلية.



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد رشاد الغمراوي مدير أدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقيه بلاغًا بمقتل " ميكانيكي " بطعن نافذ بمنزله الكائن بمنطقة الحكر دائرة قسم شرطة ثان.



وعلي الفور انتقل العميد خالد حبيب رئيس مباحث الإسماعيلية، والرائد مروان الطحاوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان، إلى محل الواقعة، وبالفحص تم ملاحظة وجود طعن نافذ ظاهرًا بالجثة وعليها دماء، وتبين أن القتيل يدعي إبراهيم ويعمل ميكانيكي سيارات بمنطقة الموقف الجديد ومقيم بدائرة القسم، ومن خلال التحريات التي أثبتت أن وراء ذلك نجله المدعو " محمود " طالب جامعي، وقد نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة دفعت الابن إلى قتل والده، مستخدم سلاح أبيض.



النيابة العامة واعترافات تفصيلية للمتهم



تم ضبط المتهم وعرضه علي النيابة العامة وقف الشاب وهو يبكي والدموع تسيل من أعينه نادم علي مافعله مع والده، قائلا اللي حصل يا باشا أن أصدقاء السوء هم السبب الحقيقي في تعاطي المخدرات، انا معرفش عملت كده أزاي، بس هو اللي رفض إعطائي فلوس، وقلي انت عايز تشتري مخدرات مفيش فلوس تاني اطلع اشتغل واصرف علي نفسك، ودي كانت بداية المشادة الكلامية بيننا، وده كان أمام أشقائي، وبعد كده معرفش أزاي أقدمت علي طعنه وسقط أمامي وانهالت الدماء من جسده علي الأرض.



النيابة العامة: هل حرضك أحد علي قتل والدك



رد المتهم قائلا لا يا فندم هو رفض إعطائي فلوس وهددني بالطرد من المنزل، وكان دائما يتهمني أنني أتعاطي المخدرات، والأسبوع الماضي طرد أحد أصدقائي من أمام المنزل، وقالي لو شفتك مع الواد ده تاني مترجعش البيت.



النيابة العامة: هل كنت دائم الخلافات مع والدك



المتهم لا بس هو لما حس أن أنا بقيت بطلب فلوس بصفة مستمرة منه، شك اني أتعاطي المخدرات، وهو شدد علي أشقائي عدم إعطائي فلوس لاي سبب من الأسباب، ونقل جميع أخباري له، وكان دائما يتدخل في حياتي الشخصية.



النيابة العامة: مين كان متواجد أثناء الحادث



المتهم لما حصل مشادة كلامية بيني وبين والدي وتطورت الي مشاجرة كان أشقائي متواجدين ومحدش توقع اني اطعن والدي وكانوا في حالة ذهول من الموقف اللي حصل إمامهم، لكن هما ملهمش دعوة خالص باللي حصل.



وتم استكمال التحقيقات وقررت النيابة حبس المتهم 15 يوم علي ذمة التحقيقات، بعد تقرير الطب الشرعي، وأخطار الأجهزة الأمنية لتمثيل الجريمة محل الواقعة.

