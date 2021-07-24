Advertisements
تفاصيل عرض جالطة سراي لضم نجم الأهلي
السبت 24/يوليو/2021 - 08:33 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
كشفت تقارير تركية، عن تفاصيل العرض المقدم من نادى جالاتا سراى إلى النادى الأهلى لضم نجمه المالى أليو ديانج .
وارتبط اسم ديانج الفترة الماضية بإمكانية الانتقال إلى جالاتا سراى من أجل تدعيم مركز خط الوسط المدافع بداية من الموسم الجديد 2021/2022.
وأكدت وسائل أعلام تركية على إن نادى جالاتا سراى لديه إتفاق مُسبق
بالفعل مع الدولى المالى أليو ديانج، نجم المارد الأحمر.
وأوضحت:" لكن الأهلى لا يزال يتباطأ، جالاتا سراى
لم يتلق أى رد حتى الآن من مسؤولى الأهلى برفض أو قبول العرض الذى قدمه النادى
التركى لإدارة الأهلى المصرى".
Advertisements