تفاصيل عرض جالطة سراي لضم نجم الأهلي

كشفت تقارير تركية، عن تفاصيل العرض المقدم من نادى جالاتا سراى إلى النادى الأهلى لضم نجمه المالى أليو ديانج .

وارتبط اسم ديانج الفترة الماضية بإمكانية الانتقال إلى جالاتا سراى من أجل تدعيم مركز خط الوسط المدافع بداية من الموسم الجديد 2021/2022.





وأكدت وسائل أعلام تركية على إن نادى جالاتا سراى لديه إتفاق مُسبق بالفعل مع الدولى المالى أليو ديانج، نجم المارد الأحمر.

وأوضحت:" لكن الأهلى لا يزال يتباطأ، جالاتا سراى لم يتلق أى رد حتى الآن من مسؤولى الأهلى برفض أو قبول العرض الذى قدمه النادى التركى لإدارة الأهلى المصرى".