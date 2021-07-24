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تفاصيل عرض جالطة سراي لضم نجم الأهلي

السبت 24/يوليو/2021 - 08:33 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير تركية، عن تفاصيل العرض المقدم من نادى جالاتا سراى إلى النادى الأهلى لضم نجمه المالى أليو ديانج .

 

وارتبط اسم ديانج الفترة الماضية بإمكانية الانتقال إلى جالاتا سراى من أجل تدعيم مركز خط الوسط المدافع بداية من الموسم الجديد 2021/2022.


وأكدت وسائل أعلام تركية على إن نادى جالاتا سراى لديه إتفاق مُسبق بالفعل مع الدولى المالى أليو ديانج، نجم المارد الأحمر.

 

وأوضحت:" لكن الأهلى لا يزال يتباطأ، جالاتا سراى لم يتلق أى رد حتى الآن من مسؤولى الأهلى برفض أو قبول العرض الذى قدمه النادى التركى لإدارة الأهلى المصرى".

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