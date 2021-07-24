35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

سجل بر الصين الرئيسي في الصين، 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 48 إصابة قبل يوم.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في بيان إن 13 من الإصابات الجديدة محلية، ارتفاعا من 12 إصابة قبل يوم.

وأضافت اللجنة الصينية، أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 20، نزولا من 35 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي يبلغ 92497 ، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 حالة وفاة منذ ظهور الجائحة حتى الآن.