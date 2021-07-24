Advertisements

أولمبياد طوكيو.. زياد السيسى يودع منافسات السلاح من دور الـ16

السبت 24/يوليو/2021 - 08:40 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

ودع زياد السيسى لاعب السلاح المصرى، منافسات البطولة بعدما خسر فى إطار منافسات دور الـ 16 أمام بطل جورجيا 15-13، فى اللقاء الذى جمع بينهما صباح اليوم السبت بأولمبياد طوكيو.

 

وكاان زياد السيسى قد نجح فى تحقيق فوز تاريخى، بنتيجة 15-13، على الروسى فينيامين ريشيتنيكوف ، الذى حصد لقب بطولة العالم عام 2013، وكان بطل أوروبا فى عام 2019 في دور الـ32.

 

وكان زياد السيسى، احتل المركز التاسع فى أولمبياد الشباب التى أقيمت فى دولة سنغافورة عام 2010.

أخبار تهمك

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل عرض جالطة سراي لضم نجم الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. مقتل 76 شخصًا في موجة الأمطار الموسمية بالهند

منذ أقل من ساعتين

اعترافات جديدة لقاتل والده أمام النيابة العامة في الإسماعيلية

منذ ساعة

عاجل.. ارتفاع مصابي كورونا في أولمبياد طوكيو لـ123 حالة

منذ حوالي 4 ساعات

في حالة تساويهما في عدد النقاط ... من يكون بطل الدوري الأهلي أم الزمالك ؟

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات مفاوضات محمد صلاح مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:13 ص

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

03:13 ص

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

01:24 ص

تفاصيل عرض جالطة سراي لضم نجم الأهلي

08:33 ص

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

11:28 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان