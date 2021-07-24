أولمبياد طوكيو.. زياد السيسى يودع منافسات السلاح من دور الـ16

ودع زياد السيسى لاعب السلاح المصرى، منافسات البطولة بعدما خسر فى إطار منافسات دور الـ 16 أمام بطل جورجيا 15-13، فى اللقاء الذى جمع بينهما صباح اليوم السبت بأولمبياد طوكيو.

وكاان زياد السيسى قد نجح فى تحقيق فوز تاريخى، بنتيجة 15-13، على الروسى فينيامين ريشيتنيكوف ، الذى حصد لقب بطولة العالم عام 2013، وكان بطل أوروبا فى عام 2019 في دور الـ32.

وكان زياد السيسى، احتل المركز التاسع فى أولمبياد الشباب التى أقيمت فى دولة سنغافورة عام 2010.