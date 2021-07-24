أولمبياد طوكيو.. محمد عامر يتأهل لثمن نهائى السلاح

نجح لاعبنا المصرى محمد عامر، في التغلب على الأمريكى داريل هومر، صاحب فضية أولمبياد ريو دى جانيرو2016، ليطيح به من من دور الـ32 لمنافسات سلاح السيف بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التى تستضيفها العاصمة اليابانية، ويتأهل للدور ثمن النهائى.

وتمكن بطل السلاح المصرى من الفوز بالمباراة التى أقيمت فجر اليوم السبت بنتيجة 15 - 11 ليطيح بالبطل الأمريكى من منافسات الفردى ويواصل مشواره فى الدورة الأولمبية.

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.