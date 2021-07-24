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أول مواجهة.. موعد أولى مواجهات ليفربول في الدوري الإنجليزي الجديد

السبت 24/يوليو/2021 - 08:52 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، تجهيزاته للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022.

ويواجه فريق ليفربول، نظيره نورويتش سيتي، يوم السبت المقبل الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس المقبل.

ويحل ليفربول ضيفًا على نظيره نورويتش سيتي، عند الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز محتلًا المركز الثالث برصيد 69 نقطة.

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