بريطانيا تعلن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا

اكتشف أطباء من وكالة الصحة العامة في إنجلترا، اليوم السبت، سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

ونقلت صحيفة "Mirror"، عن مختصين أنه "حتى الآن، تم تحديد 16 حالة إصابة بطفرة B.1.621 في جميع أنحاء البلاد. معظمها مرتبط بالسفر إلى الخارج".

ويقوم الأطباء في وكالة الصحة العامة (PHE)، الآن بإجراء اختبارات على هذا المتحور الجديد من فيروس كورونا (SARS-CoV-2) لفهم تأثير الطفرة على سلوك الفيروس بشكل أفضل.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأطباء لا يعرفون بعد على وجه اليقين ما إذا كانت سلالة B.1.621 قد تقلل من فعالية اللقاحات.

وتعتبر السلالة المتحورة لفيروس كورونا "دلتا"، التي تم اكتشافها أول مرة في الهند، السلالة الأكثر انتشارا في العالم حنى الآن.