أولمبياد طوكيو.. ميار شريف تخسر أمام ريبيكا بيترسون 2-0 وتودع منافسات التنس









ودعت ميار شريف، لاعبة التنس المصرية، أوليمبياد طوكيو 2020 في التنس بعد الخسارة2/0 أمام السويدية ريبيكا بيترسون بمجموعتين للاشيء .

وخسرت ميار شريف المجموعتين بنتيجة 7-5 و7-6.

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.