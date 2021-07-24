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أولمبياد طوكيو.. سامي عبد الرزاق يحصل على المركز 31 في منافسات الرماية ويودع البطولة
السبت 24/يوليو/2021 - 09:11 ص
الفجر الرياضي
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ودع سامي عبد الرازق منافسات مسدس هوائي 10 متر في
الرماية بعد احتلال المركز 31 في التصفيات.
وحصد سامي عبد الرازق 567 نقطة بعد 60 رمية.
وكان سامي عبد الرازق قد شارك في أولمبياد ريو 2016 وحصد
المركز 30 برصيد 574 نقطة.
وبالتالي يودع عبد الرازق منافسات أولمبياد طوكيو بعد أن
لحق بـ الزهراء محمد التي ودعت منافسات البندقية الهوائية.
وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ
المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134
أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات
اللجنة الأولمبية الدولية.
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