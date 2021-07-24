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فيراري الزمالك يطلب حسم مصيره مع الفريق

السبت 24/يوليو/2021 - 09:12 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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استفسر المحترف التونسي حمزة المثلوثي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مصيره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضحت تقارير صحفية أن جهاز الكرة في نادي الزمالك، أبلغ اللاعب بشكل رسمي، بأنه لن يكون ضمن قائمة الفريق في الموسم الجديد.

 

يشار إلى أن حمزة المثلوثي، يمتلك العديد من العروض من أندية تونسية، وتحديدًا من صفوف النجم الساحلي للحصول على خدماته في انتقالات الصيف.

 

ويرغب الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التعاقد مع ظهير أيمن متميز.

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