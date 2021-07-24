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تفاصيل شخصية كارمن سليمان في مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي"
السبت 24/يوليو/2021 - 09:18 ص
هبة أحمد
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تشارك الفنانة كارمن سليمان حالياً ضمن أحداث مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي"، وتجسد خلالها دور ابنةالفنان يحيى الفخراني، وتقدم خلالها عدد من الأغاني الاستعراضية، ومن المقرر انطلاق المسرحية يوم 17 من شهر أغسطس المقبل في الإسكندرية.
والمسرحية بطولة كل من يحيى الفخراني، إياد نصار، شريف دسوقي، محمد الشرنوبي، ومن إخراج مجدي الهواري.
مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي" كانت تحمل سابقاً اسم "ليلة من الف ليلة وليلة" من المقرر إعادتها مع مسرح القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما قدمها الفخراني على خشبة المسرح القومي مع المخرج الراحل محسن حلمي وإنتاج البيت الفني للمسرح.
مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي" كانت تحمل سابقاً اسم "ليلة من الف ليلة وليلة" من المقرر إعادتها مع مسرح القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما قدمها الفخراني على خشبة المسرح القومي مع المخرج الراحل محسن حلمي وإنتاج البيت الفني للمسرح.
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