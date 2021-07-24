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أولمبياد طوكيو.. دينا مشرف وعمر عصر يودعان مسابقة زوجي المختلط لتنس الطاولة

السبت 24/يوليو/2021 - 09:29 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ودع الثنائي دينا مشرف وعمر عصر، لاعبا منتخب مصر لتنس الطاولة، مسابقه زوجي المختلط لتنس الطاوله باولمبياد طوكيو.

 

 

وخسر الثنائي المصري في الدور ثمن النهائي أمام زوجي كوريا الجنوبية المصنف سادس عالميا بأربع أشواط لشوط

 

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.

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