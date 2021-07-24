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شاهد ..آيتن عامر في حفلة محمود الليثي بالساحل الشمالي

السبت 24/يوليو/2021 - 09:33 ص
بوابة الفجر
أروى حمدي
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حرصت الفنانه آيتن عامر أثناء قضاءها لعطلتها الصيفيه 
على حضور حفلة الفنان محمود الليثي التي أقيمت مؤخراً بمدينه العلمين الجديدة بالساحل الشمالي. 

وشاركت آيتن عامر جمهورها عدة مقاطع فيديو عبر الاستوري الخاص بصفحتها الشخصيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيهم وهي مستمتعة بأغاني الفنان محمود الليثي. 


والجدير بالذكر أن آخر أعمال آيتن عامر الدرامية مسلسل "كوفيد 25"، وهو بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال. 
شاهد ..آيتن عامر في حفلة محمود الليثي بالساحل الشمالي
شاهد ..آيتن عامر في حفلة محمود الليثي بالساحل الشمالي

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