شاهد ..آيتن عامر في حفلة محمود الليثي بالساحل الشمالي

على حضور حفلة الفنان محمود الليثي التي أقيمت مؤخراً بمدينه العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

وشاركت آيتن عامر جمهورها عدة مقاطع فيديو عبر الاستوري الخاص ب صفحتها الشخصيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيهم وهي مستمتعة بأغاني الفنان محمود الليثي.