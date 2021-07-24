موعد انطلاق الدوري الإيطالي 2021 - 2022

ينتظر عشاق الكورة الأوروبية بشكل عام، والدوري الإيطالي بشكل خاص، انطلاق الكالتشيو في موسمه الجديد 2021-2022، والمقرر إنطلاقة في شهر أغسطس المقبل.

وأجريت قرعة الموسم الجديد من الدوري الإيطالي الأسبوع الماضي، وسوف ينطلق يوم الأحد 22 أغسطس القادم، وسينتهي يوم 22 مايو من العام المقبل 2022.

وتشهد بطولة الكالتشيو مباريات من العيار الثقيل، خاصةً في ديربي ميلانو، بالإضافة إلى تواجد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على رأس القيادة الفنية لفريق روما، في الموسم المقبل وسوف يعطي للدوري الإيطالي نكهة مميزة.

يذكر ان إنتر ميلان حصل على الدوري الإيطالي الموسم الماضي، مع المدير الفني السابق أنطونيو كونتي، بعد غياب دام 11 عامًا، وكسر احتكار يوفنتوس للبطولة في آخر تسع مواسم.