الزمالك في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

يحتل نادي الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد مرور 22 جولة من عمر البطولة المحلية متفوقا على نظيره النادي الأهلي.









وتعادل النادي الأهلي امام نظيره نادي البنك الأهلي بهدف لكل فريق فى مباراة مؤجلة جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.









ونستعرض جدول ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:





1- الزمالك، 61 نقطة.

2- الأهلي، 52 نقطة.

3- المصري، 43 نقطة.

4- الاتحاد السكندري، 41 نقطة.

5- سموحة، 40 نقطة.

6- بيراميدز، 40 نقطة.

7- إنبي، 38 نقطة.

8- طلائع الجيش، 37 نقطة.

9- مصر المقاصة، 37 نقطة.

10- الجونة، 36 نقطة.

11- سيراميكا كليوباترا، 33 نقطة.

12- الإسماعيلي، 32 نقطة.

13- غزل المحلة، 32 نقطة.

14- المقاولون العرب، 29 نقطة.

15- البنك الأهلي، 26 نقطة.

16- نادي أسوان، 25 نقطة.

17- وادي دجلة، 23 نقطة.

18- الإنتاج الحربي، 19 نقطة.