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كازاخستان تسجل 6521 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 24/يوليو/2021 - 09:46 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في كازاخستان، تسجيل 6521 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، أي 402 حالة أكثر من اليوم السابق، وهي أعلى حصيلة للإصابات اليومية في البلاد منذ تفشي الجائحة.

 

ووفقًا لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا التابعة لحكومة كازاخستان، بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 522 ألفا و638 إصابة.

 

كما بلغ إجمالي عدد المتعافين في كازاخستان 444 ألفا و239 شخصا، بمن فيهم 2802 خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وتبلغ حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد 5308 أشخاص، من بينهم 64 شخصا خلال اليوم الأخير.

 

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