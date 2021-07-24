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آيتن عامر تعلق على شائعة وفاة دلال عبد العزيز: بخير الحمد لله

السبت 24/يوليو/2021 - 09:53 ص
بوابة الفجر
أروى حمدي
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طمأنت الفنانة آيتن عامر جمهور الفنانه دلال عبد العزيز علي حالتها الصحية، وذلك بعد انتشار أخبار تزعم وفاتها،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

نشرت الفنانة آيتن عامر صورة للفنانة دلال عبد العزيز، وعلقت عليها قائلة:"بخير الحمد الله وبلاش ننشر إشاعات ربنا يكمل شفاها علي خير يارب".


وفي سياق آخر شاركت آيتن عامر في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "كوفيد 25"، وهو بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال. 

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