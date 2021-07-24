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موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا الودية اليوم السبت والقناة الناقلة

السبت 24/يوليو/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يخوض نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت 24 يوليو 2021، أولى مبارياته الودية، ضمن استعدادات النادي الكتالوني للموسم الجديد 2021/2022، حيث يُلاقي فريق جيرونا.


برشلونة بجانب مباراة جيرونا، يستعد لخوض مباراة ودية أيضًا، حيث يُلاقي شتوتجارت، قبل أولى مبارياته في الموسم الجديد.


ويدخل برشلونة المباراة دون نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والذي لم يُجدد حتى الآن، تعاقده الذي انتهي في 30 يونيو الماضي.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.


وتُنقل أحداث مباراة برشلونة وجيرونا، عبر قناة النادي الرسمية (Barça TV).

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