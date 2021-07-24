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وزيرة الصناعة: مصر تتبني طموحات للتعاون الاقتصادي مع دول أفريقيا

السبت 24/يوليو/2021 - 09:57 ص
بوابة الفجر
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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الدولة المصرية تتبني طموحات عريضة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول أفريقيا وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي أن نفتح كافة الملفات الاقتصادية، ونشارك بكل إمكانيات مصر وخبراتها لدفع عجلة العمل الإفريقى المشترك لآفاق أرحب.

وأضافت في بيان اليوم، نحاول تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الأفريقية في كافة مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى والتوسع في التبادل التجاري ووضع خطط سريعة لزيادة التجارة البينية و الاستفادة من موارد القارة السمراء للوصول الي تنمية مستدامة لكافة الدول الافريقية.

وأشارت نيفين جامع إلي أن زياراتها الأخيرة لدولتى جنوب السودان والسنغال شملت العديد من الملفات الاقتصادية الهامة ومنها دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبحث تطوير آليات العمل المشتركة بين مصر وهذه الدول الشقيقة والمشاركة في نقل الخبرات بينهما وبين مصر في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة باعتباره أحد أهم دعائم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ونظرا لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة بالإضافة إلى إمكانية التوسع فيها باستخدام الموارد الطبيعية المتاحة بوفرة في القارة الأفريقية.

وأوضحت أن زيادة التبادل التجاري بين مصر وجنوب السودان والسنغال سيمثل منفذا جيدا لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة، كما سيسمح لأصحاب المشروعات بالتعرف على احتياجات السوق بهذه الدول والعمل على تطوير منتجاتهم وتقديم منتجات جديدة تتناسب مع احتياجات هذه الأسواق، كما يمكنهم توفير احتياجات مشروعاتهم من المواد الخام من السوق الأفريقي المشترك وبأسعار مناسبة.

وأضافت أنه سيتم التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات والهيئات المماثلة بجنوب السودان والسنغال لتطوير الخبرات خاصة في مجال آليات التمويل المختلفة التي تتناسب مع احتياجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى الدعم الفني الضرورى من تدريب وتسويق لمساعدة هذه المشروعات على النجاح والاستمرار.

وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات سيعمل على التوسع في مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة في المعارض التي سيتم تنظيمها بشكل دورى بالتنسيق مع دولتى جنوب السودان والسنغال وكذلك في المعرض الدائم بقاعة المؤتمرات المصرية التي سيتم إنشائها بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان لتلبية احتياجات دولة جنوب السودان من السلع والمنتجات المصرية .

جدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات شارك في معرض "صنع في مصر" بمدينة جوبا بجنوب السودان بمئات المنتجات المتميزة لأصحاب المشروعات الممولة من الجهاز والمتخصصة في المنتجات التراثية و اليدوية والتي تشتهر بها مصر في أسواق العالم  ومنها (المشغولات النحاسية – الملابس والمفروشات – التللى – الصدف – منتجات اخميم – مصنوعات الجلود – التابلوهات ومستلزمات الديكور – الفركه – الخيامية – الكليم ).

 

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