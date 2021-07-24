حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة انقلاب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي الأخيرة.

وأكد المصدر أن موسيماني لم يغضب من أداء كهربا وحده فقط حتى ينقلب عليه، مضيفا أن اللاعب أزمته انتهت مع المدرب مجرد انتهاء مدة العقوبة التي قد وقعت عليه بالحرمان من المشاركة في المباريات لمدة شهر وتغريمه ٢٠٠ ألف جنيه لعدم الالتزام .

وكان الأهلي قد تعادل مع البنك الأهلي بهدف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها غدا الأحد على ملعب السلام في إطار مسابقة الدوري العام.