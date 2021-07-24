Advertisements

بدء امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

السبت 24/يوليو/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
ريما خليفة
Advertisements
بدأ الآن، امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب (الشعبة العلمية) امتحان "الفيزياء" بإجمالي عدد 392 ألفا 863 طالبا وطالبة.


وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل كل بدء امتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات في اخر ايام الامتحانات قبل عيد الاضحي المبارك حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (7) حالات غش منهم (1) حالة نشر و(6) حالات غش وهم:

- الطالب "م.ه.ا" بإدارة أبو كبير بمحافظة الشرقية نظرًا لحيازة موبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "ا.ع.ا" بإدارة سمالوط بمحافظة المنيا نظرًا لضبط تابلت واستخدامة في الغش.

- الطالب "م.ع.ع" بإدارة اهناسيا بمحافظة بنى سويف نظرًا لضبط سماعة بلوتوث داخل الأذن واخرجها طبيب اللجنة بصعوبة.

- الطالب "ز.م.م" بإدارة غرب طنطا بمحافظة الغربية نظرًا لضبط جهاز تابلت بشريحة خارجية.

- الطالبة "ا.م.ع" بإدارة السنطة بمحافظة الغربية نظرًا لضبط تليفون محمول مغلق.

- الطالبة "ر.م.ح" بإدارة شبرا خيت بمحافظة البحيرة نظرًا لضبط تليفون محمول.

- الطالب "م.ع.ف" بإدارة ديرمواس بمحافظة المنيا نظرًا لحيازة تليفون محمول، وسماعة بلوتوث لاستقبال الإجابات.

وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

أخبار تهمك

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب أغنية "حديث الصباح والمساء"

منذ ساعة الا ربع

بديل فرجاني صداع في رأس الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 16 ساعة

في حالة تساويهما في عدد النقاط ... من يكون بطل الدوري الأهلي أم الزمالك ؟

منذ حوالي 10 ساعة

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل عرض جالطة سراي لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا الودية اليوم السبت والقناة الناقلة

منذ ساعة

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 12 ساعة

اعترافات جديدة لقاتل والده أمام النيابة العامة في الإسماعيلية

منذ ساعتين و 30 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:13 ص

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

03:13 ص

عاجل.. وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب أغنية "حديث الصباح والمساء"

10:16 ص

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

01:24 ص

حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

09:59 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان