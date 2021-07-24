بايدن يصرح بتقديم 100 مليون دولار من أموال الطوارئ للاجئين الأفغان

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح يوم الجمعة بما يصل إلى 100 مليون دولار من صندوق الطوارئ لتلبية احتياجات اللاجئين "العاجلة غير المتوقعة" الناجمة عن الوضع في أفغانستان، بما في ذلك المتقدمون للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة الأفغانية.





وأضاف البيت الأبيض، أن بايدن سمح أيضًا بالإفراج عن خدمات ومقالات بقيمة 200 مليون دولار من قوائم جرد الوكالات الحكومية الأمريكية لتلبية الاحتياجات نفسها.





تستعد الولايات المتحدة لبدء إجلاء الآلاف من المتقدمين الأفغان للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة (SIVs) الذين يخاطرون بالانتقام من متمردي طالبان لأنهم عملوا لصالح الحكومة الأمريكية. ومن المتوقع أن يتم نقل الدفعة الأولى من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وعائلاتهم قبل نهاية الشهر إلى قاعدة فورت لي العسكرية الأمريكية في فيرجينيا، حيث سينتظرون المعالجة النهائية لطلبات الحصول على التأشيرة.





وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الاثنين إنه يمكن نقل نحو 2500 أفغاني إلى المنشأة الواقعة على بعد حوالي 30 ميلا (48 كيلومترا) جنوبي ريتشموند. وتقوم إدارة بايدن بمراجعة منشآت أمريكية أخرى في الولايات المتحدة وخارجها حيث يمكن استيعاب المتقدمين بطلبات الهجرة الخاصة وعائلاتهم.



