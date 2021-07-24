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عاجل.. وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب أغنية "حديث الصباح والمساء"

السبت 24/يوليو/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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رحل عن عالمنا منذ قليل الشاعر الكبير فؤاد حجاج، الذى ذاع صيته بين الناس بسبب تتر مسلسل "حديث الصباح والمساء".


وأعلن نجله عن خبر وفاته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث نشر صورة له، وعلق عليها قائلاً:" توفي إلى رحمة الله تعالي والدي الأستاذ فؤاد حجاج، وإنَّا لله وإنّا إلية راجعون".

وصدر لفؤاد حجاج عدة دواوين منها "وادي الخوف،" في المحكمة"، " غنوة المطر"،" العمال والمسرح" ،" غناوي القلب"،" يوميات عبد العال"، "محاكمة شخصيات نجيب محفوظ"،" نور النار"،" فتافيت الجمر".

وحصل فؤاد حجاج على العديد من الجوائز، منها جائزة العيد الأول للفن والثقافة عام 1979، جائزة الميكروفون الذهبي عام 2001.

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