رد عنيف وقاسي من عبير صبري على شائعة وفاة دلال عبد العزيز



أعربت الفنانة عبير صبري عن غضبها الشديد ممن قاموا بنشر أخباراً تزعم وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت عبير صبري صورة للفنانة دلال عبد العزيز، وعلقت عليها قائلة:"أستاذه دلال بخير الحمد الله ومفيش داعي للإشاعات السخيفة، ربنا ينتقم من أي موقع ينشر خبر غلط حرام عليكم بناتهم، ربنا يشفيها ويعافيها".





والجدير بالذكر أن عبير صبري شاركت في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "موسى"، وهو بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، هبة مجدي، أسماء جلال، ومن تأليف محمد سامي، تأليف ناصر عبد الرحمن.