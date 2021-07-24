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الإصابات اليومية بفيروس كورونا تعاود ارتفاعها في الهند

السبت 24/يوليو/2021 - 10:23 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم السبت، أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، و546 وفاة جراء هذا الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 

وأصدرت السلطات الصحية الهندية، بيانًا قالت فيه: "تم تسجيل 39097 إصابة جديدة بكوفيد-19 ، ليبلغ إجمالي المصابين 31.332.159 شخصا، بينما توفي 546 شخصا آخر بسبب هذا المرض الفيروسي، مما رفع عدد الوفيات إلى 420016".

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية الهندية تسجيل 35342 إصابة جديدة بكورونا.

 


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