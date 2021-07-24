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استشاري الجهاز الهضمي يحذر من أضرار الإفراط في المضاد الحيوي على الأطفال (فيديو)

السبت 24/يوليو/2021 - 10:26 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رقية جمال
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حذر الدكتور محمد حسن المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، من أضرار الإفراط في تناول المضادات الحيوية خاصة على الأطفال.

وقال "المنيسي"، خلال حواره عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إن المضادات الحيوية اكتشاف عظيم أنقذ مئات الملايين من البشر، وهو ليس خطير وآثاره الجانبية تكون محدودة جدًا في عدد محدود من البشر، ولكن هناك خطورة للإفراط في استخدام المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب.

وأضاف استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن الإفراط في تناول الأطفال للمضاد الحيوي يسبب عدة مخاطر أهمها تعرض الطفل للإصابة بالسمنة، وقد يصيب الطفل بفطريات في اللسان وفطريات في المريء، وفطريات في منطقة العانة لدى الأطفال الإناث، وقد يؤدي لزيادة نوع من البكتريا تؤدي للإصابة بتسمم عالي قد يؤدي بحياة الطفل، وقد يؤثر على الكبد والكلي ويؤدي للإصابة بالتهاب الكلي، وأشهر ما يصيب الأطفال الإصابة بالحمي، فضلًا عن أن الإفراط في المضادات الحيوية قد يقلل من جدواها ويصبح استخدامها بدون فائدة.

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الكلمات المفتاحية

المضادات الحيوية الجهاز الهضمي الأطفال

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