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أولمبياد طوكيو.. يسرا حلمي تودع مسابقة تنس الطاولة من الدور الأول

السبت 24/يوليو/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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 ودعت يسرا حلمي لاعبة مصر لتنس الطاولة، منافسات تنس الطاولة فردي في أولمبياد طوكيو 2020.

 

وخسرت يسرا حلمي أمام بطلة فرنسا جن يوان بنتيجة 4/0 في الدور الأول في اولمبياد طوكيو في منافسات تنس الطاوله فردي سيدات

 

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.

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