موعد مباراة بايرن ميونخ وأياكس الودية اليوم

يستضيف ملعب ملعب أليانز أرينا مباراة ودية تجمع بين بايرن ميونيخ الألماني وفريق أياكس أمستردام الهولندي، اليوم السبت، وذلك في إطار استعدادات الفريق البافاري للدوري الألماني الممتاز.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة الرابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة ونصف بتوقيت السعودية، والسادسة ونصف بتوقيت الإمارات، والساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت جرينتش.

وكان بايرن ميونيخ قد خاض مباراة ودية قبل أيام قليلة أمام فريق كولن الألماني، والتى انتهت بهزيمه البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يذكر أن بايرن ميونيخ قد توج بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي، برصيد 78 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 24 مباراة، فيما تعادل في 6 لقاءات، مقابل 4 هزائم، وأحرز النادي 99 هدفا، فيما استقبلت شباكه 44 هدف.