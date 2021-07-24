Advertisements

موعد مباراة بايرن ميونخ وأياكس الودية اليوم

السبت 24/يوليو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Advertisements

يستضيف ملعب ملعب أليانز أرينا مباراة ودية تجمع بين بايرن ميونيخ الألماني وفريق أياكس أمستردام الهولندي، اليوم السبت، وذلك في إطار استعدادات الفريق البافاري للدوري الألماني الممتاز.

 

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة الرابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة ونصف بتوقيت السعودية، والسادسة ونصف بتوقيت الإمارات، والساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت جرينتش.

 

وكان بايرن ميونيخ قد خاض مباراة ودية قبل أيام قليلة أمام فريق كولن الألماني، والتى انتهت بهزيمه البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

 

يذكر أن بايرن ميونيخ قد توج بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي، برصيد 78 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 24 مباراة، فيما تعادل في 6 لقاءات، مقابل 4 هزائم، وأحرز النادي 99 هدفا، فيما استقبلت شباكه 44 هدف.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب أغنية "حديث الصباح والمساء"

منذ 43 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 17 ساعة

اعترافات جديدة لقاتل والده أمام النيابة العامة في الإسماعيلية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تفاصيل عرض جالطة سراي لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

منذ ساعة

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 8 ساعات

بديل فرجاني صداع في رأس الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا الودية اليوم السبت والقناة الناقلة

منذ ساعة

في حالة تساويهما في عدد النقاط ... من يكون بطل الدوري الأهلي أم الزمالك ؟

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:13 ص

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

03:13 ص

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

01:24 ص

عاجل.. وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب أغنية "حديث الصباح والمساء"

10:16 ص

حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

09:59 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان