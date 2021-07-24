صراع على الهداف.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

يحتل محمد شريف مهاجم النادي الاهلي صدارة ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز رفقة مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا احمد ياسر ريان.









وتعادل النادي الأهلي مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.









وجاء ترتيب الهدافين على النحو التالي:





1- أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا)، 15 هدفًا.

2- محمد شريف (الأهلي)، 15 هدفًا.

3- أشرف بن شرقي (الزمالك) 12 هدفًا.

4- أحمد سمير، (طلائع الجيش)، عمر كمال (المصري) 11 هدفًا.

5- عمرو جمال، (طلائع الجيش)، 10 أهداف.

6- مصطفى فتحي (سموحة)، 10 أهداف.

7- رامي صبري، (إنبي)، 10 أهداف.

8- يوسف أوباما (الزمالك)، 9 أهداف.

9- باسم مرسي، (مصر المقاصة)، 9 أهداف.

10- شيمليس بيكيلي، (مصر المقاصة)، 9 أهداف.

11- حسام حسن، (سموحة)، 9 أهداف.

12- فخر الدين بن يوسف (الإسماعيلي)، 9 أهداف.

13- أحمد علي (البنك الأهلي)، 9 أهداف.

14- عمر السعيد (الجونة)، 8 أهداف.