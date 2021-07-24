الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم السبت، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، وأن يكون طقس اليوم حارًا ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وأن يكون مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل معتدلًا رطبًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب وشمال سيناء والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد بحلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 34 والصغرى 24

الإسكندرية العظمى 31 الصغرى 23

مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 23

سيوة العظمى 36 والصغرى 23

بورسعيد العظمى 32 والصغرى 24

دمياط العظمى 32 والصغرى 23

الإسماعيلية 34 الصغرى 24

السويس العظمى 33 والصغرى 24

العريش العظمى 33 والصغرى 24

سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 21

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28

الغردقة العظمى 38 والصغرى 28

الفيوم العظمى 36 والصغرى 24

بني سويف العظمى 36 والصغرى 25

المنيا العظمى 37 والصغرى 25

أسيوط العظمى 38 والصغرى 26

سوهاج العظمى 38 والصغرى 26

قنا العظمى 40 والصغرى 26

الأقصر العظمى 41 والصغرى 27

