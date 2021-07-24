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الصين تنقل السكان من المناطق التي غمرتها الفيضانات

السبت 24/يوليو/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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استخدم رجال الإنقاذ الجرافات والقوارب المطاطية لإخراج السكان من الأحياء التي غمرتها المياه بوسط الصين، اليوم السبت، بعد أن قتلت الأمطار الغزيرة 56 شخصًا على الأقل.

في مدينة تشنغتشو التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، انتهت أطقم حكومية مسلحة بمضخات صناعية من تصريف المياه من نفق مرور رئيسي، بحسب تقرير إخباري. وقالت الحكومة إن الأمطار التي بدأت يوم الثلاثاء في منطقة خنان المكتظة بالسكان كانت الأعنف على الإطلاق.

وكانت السماء صافية في الغالب يوم السبت، لكن لا تزال أجزاء من مدينة تشنغتشو ومدن أخرى بما في ذلك شينشيانغ وخبي وأنيانغ مغمورة بالمياه. وأفادت صحيفة "ذا بيبر" الإخبارية في شنغهاي أن السكان نُقلوا إلى مناطق في هيبي حيث كان عمق المياه يصل إلى مترين (6 أقدام).

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن وزارة إدارة الطوارئ أرسلت فرقًا لتصريف السيول مؤلفة من 300 شخص ومعدات من المقاطعات المجاورة. وتم سحب أكثر من 200 سيارة محطمة من نفق جينجوانج الطريق الشمالي في مدينة زينجزو، حيث تم ضخ المياه حتى عمق 13 مترًا (43 قدمًا)، حسبما ذكرت صحيفة ذي بيبر.

وأوضحت الصحيفة انه "تم التأكد من وفاة بعض الأشخاص" لكنها لم تذكر ما إذا كان ذلك يعني العثور على جثث إضافية في النفق بعد الإبلاغ عن جثتين يوم الأربعاء. لقى 12 شخصا مصرعهم ليلة الثلاثاء فى نفق مترو انفاق تشنغتشو غمرته المياه. وقدرت الخسائر الاقتصادية المباشرة بـ 13.9 مليار يوان (2 مليار دولار)، بحسب شينخوا. وقالت إنه انهار أكثر من 3800 منزل في أنحاء المقاطعة وتم إجلاء 920 ألف شخص من منازلهم.

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مقاطعه فيضانات خنان الصين

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